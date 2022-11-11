На выходных Омскую область завалит мокрым снегом

Представьте, какая слякоть будет на дорогах и тротуарах Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омск и области в эти выходные будет относительно тепло, пройдет мокрый снег, а местами дожди. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Так, в субботу, 12 ноября, в ночные часы в Омской области температура воздуха опустится до -3 градусов. Днем столбик термометра будет в диапазоне от -1 до +4 градусов. В течение суток ожидаются мокрый снег и дождь. Местами в регионе на дорогах возможно образование гололеда. Ветер будет дуть юго-западный, скорость его составит до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 13 ноября, ночью по региону ожидается от -4 до +1 градуса. Днем потеплеет до +5 градусов. На протяжении суток в Омске и области будет идти мокрый снег, а местами - дождь. Направление ветра - юго-западное. Скорость - до 13 метров в секунду. В отдельных районах порывы ветра до 18 метров в секунду.

Напомним, в условиях снегопада возможно снижение видимости, связи с этим просим омичей быть аккуратными на дорогах в эти выходные.

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