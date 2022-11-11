В Омск приехал «Королевский цирк» Гии Эрадзе с новой программой «Бурлеск»

Гия Эрадзе – художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», автор идеи и создатель шоу «Бурлеск», Заслуженный артист России

12 ноября на манеже Омского цирка заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое блестящее шоу «БУРЛЕСК». Перед тем, как показать программу омичам, артисты собрали пресс-конференцию, где показали фрагмент спектакля – удивительную, единственную в мире групповую трансформацию «Фаберже» — продемонстрировав масштаб и грандиозность совершенно нового проекта.

Уникальный номер «Фаберже» мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе во всем мире. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже – «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Этот номер покорил судей в Монте-Карло, поразил участников пресс-конференции и точно не оставит равнодушными всех омских зрителей.

Омичи хорошо знакомы с творчеством Гии Эрадзе, и еще свежи в памяти незабываемые впечатления о безумно красивом цирковом шоу «Королевского цирка» «Пять континентов», а также шоу «Песчаная сказка». На этот раз один из самых титулованных коллективов страны будет удивлять жителей нашего города настоящей жемчужиной Российской государственной цирковой компании —уникальным проектом «Бурлеск», созданным на основе номеров, уже покоривших мировую публику и завоевавших главную цирковую награду мира — «Золотого клоуна» Монте-Карло на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако.

Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Уже год новый проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы. Омским зрителям необыкновенно повезло — уже в эту субботу, 12 ноября, они увидят новое грандиозное трехчасовое цирковое шоу Гии Эрадзе своими глазами!

- Я очень рад быть в Омске, люблю этот цирк и с гордостью представляю омскому зрителю уникальный цирковой коллектив и одну из лучших программ компании Росгосцирк и вообще нашей страны — шоу «Бурлеск». Труппа шоу – больше 110 человек, это 18 фур декораций, света, звука, уникального реквизита и, конечно, колоссальное количество экзотических животных. Они сейчас за кулисами цирка и уже готовы радовать зрителей. 12 ноября состоится первое выступление — мы с удовольствием покажем наше новый проект, который омский зритель еще не видел, — с гордостью рассказывает художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», автор идеи и создатель шоу «Бурлеск», заслуженный артист России Гия Эрадзе. — Я очень рад, что за этим столом сидят воздушные гимнасты Диляра и Марат Бикмаевы, которые несколько дней тому назад на замечательном, очень престижном цирковом конкурсе — Первом Международном фестивале циркового искусства «Без границ» в Санкт-Петербурге — получили высшую награду — Золото фестиваля. Больше 20 стран было представлено на этом фестивале, золото и 2 серебра совершенно честно достались нашим российским цирковым артистам. Два потрясающих номера с этого Фестиваля будут работать в шоу «Бурлеск» — номер «Погружаясь в любовь», в котором воздушные гимнасты Диляра и Марат Бикмаевы под дождем выполняют наисложнейшие трюки и номер акробатов на встречных качелях п/р М. Филинова. Еще хочу отметить, что уже 23 года мы работаем вместе с вашей землячкой — балетмейстером и ведущей артисткой шоу «Бурлеск» Татьяной Широковой.

Яркие звезды российского циркового искусства — лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк» — представят омским зрителям экзотический аттракцион «Африка», зажигательную «Русскую кадриль» и номер бесстрашных акробатов «На встречных качелях», ловких жонглеров на стрелах, сказочный номер «Пегас» и нежную «Царевну-лебедь», страстное танго «Гимнастов на турниках», необыкновенно красивые номера «Бронзовые скульптуры» и «Нарцисс» в колесе Сира. В финале шоу из-под купола цирка пойдет дождь, и в струях воды воздушные гимнасты исполнят сложнейшие трюки. А в заключение программы прозвучит песня «Аплодисменты», специально исполненная Народным артистом России, Королем эстрады Филиппом Киркоровым.

«Бывают программы, которые удивляют, бывают программы, которые вдохновляют, бывают программы, которые задевают струны души, вот как раз «Бурлеск» - это та программа, которая и удивляет, и вдохновляет, и затрагивает все струны души каждого зрителя. Это бриллиант Российской государственной цирковой компании, это лучшее шоу, которое только может быть», — делится яркими впечатлениями о новом шоу Гии Эрадзе директор Омского цирка Виталий Викторович Доля, который видел премьеру постановки еще на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

Все действие, как и всегда в постановках Гии Эрадзе, масштабное, яркое и грандиозное — мюзикл, балет, сложнейшие трюки, разнообразные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, яркие декорации и реквизит, эксклюзивные костюмы, и, конечно, само первоклассное цирковое искусство. Все это создает невероятную сказочную атмосферу.

В шоу участвуют очаровательные животные: пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры вари и катта, дикобразы, гиббоны, страусы, зебры, медведи и другие представители животного мира.

Внимание! Артисты «Королевского цирка» Гии Эрадзе будут выступать на манеже Омского цирка с новым грандиозным шоу «Бурлеск» только 1 месяц, не пропустите!

Стоимость билетов: от 800 до 2500 руб., VIP – 3000руб. Детям до 3-х лет вход бесплатный (при предъявлении свидетельства о рождении).

Премьерные представления состоятся 12 ноября в 17:00, 13 ноября в 15:00. Далее представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 12:00 и 17:00 и только до 11 декабря.

Билеты онлайн: www.circus-omsk.ru, www.royalcircus.ru, 34-36-36.