В Омской области вернули домой мобилизованного по ошибке мужчину с онкологией

Омич какое-то время успел провести в центре подготовки мобилизованных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Омской области вернули домой к близким мужчину, которого ошибочно мобилизовали. У омича было онкологическое заболевание. Об этом сообщили пресс-центре регионального отделения Народного фронта.

Как рассказали в организации, омич восемь лет состоял на учете у онколога, так как в 2014 году прошел курс химиотерапии. У мужчины было диагностировано злокачественное новообразование кожи. Однако его все равно призвали на военную службу по частичной мобилизации.

Омич прошел медкомиссию. Она поставила ему категорию «Д». Иными словами, мужчину признали негодным к военной службе. При этом военном госпитале данную категорию врачи отказались подтвердить. Повторное посещение медиков также ничем не закончилось.

Тогда мужчина и решил обратиться в Центр по содействию ошибочно мобилизованным, созданном на базе омского отделения Народного Фронта, где ему и помогли. В решение возникшей ситуации приняли участие Единый штаб помощи мобилизованным и 242 учебный центр ВДВ, в котором и находился омич все это время. Благодаря совместным усилиям мужчину удалось выпустить оттуда и отправить домой.

Напомним, ранее в Омске чуть не мобилизовали студента-заочника без военного билета. Тогда ему по ошибке пришла повестка.

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