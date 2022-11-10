Омский спортсмен Александр Крикуха выиграл золотую медаль на турнире в Дагестане

Фото: минспорта Омской области.

Омский молодой спортсмен по греко-римской борьбе Александр Крикуха завоевал золотую медаль международного турнира по греко-римской борьбе. Международный турнир среди юниоров до 21 года прошел в Дагестане и был посвящен памяти спортсмена Сураката Асиятилова.

- На соревнования собрались спортсмены-юниоры из России, Белоруссии и Эстонии. Соревнования проходили в городе Каспийске. Там 8 и 9 ноября за звание лучших боролись 133 спортсмена из Белоруссии, Эстонии и 25-ти регионов России, - сообщили в министерстве спорта Омской области.

Александр стал победителем соревнований в весовой категории «до 87 кг». Серебряная медаль досталась Никите Авдееву из Воронежской области. Бронзовую награду завоевал Давид Андреасян из Москвы.

Отметим, что победитель международного турнира - ученик Свято-Георгиевского борцовского клуба, которым руководит его отец и тренер Юрий Крикуха. Юный победитель - выходец династии спортсменов. Дед Александра - мастер спорта, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе. Как утверждают представители семьи Крикухи, в клубе ребят развивают не только физически, но и духовно.

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