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Происшествия10 ноября 2022 10:30

В Омске директора школы поймали на нарушениях при закупке продуктов для столовой

Омичка заключила контракт с поставщиком еще за 3 дня до проведения аукциона
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Факт нарушения федерального законодательства при закупках продуктов для питания детей обнаружили омские прокуроры

Факт нарушения федерального законодательства при закупках продуктов для питания детей обнаружили омские прокуроры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор омской школы №17 нарушила правила закупок при проведении закупок, заключив контракт с поставщиком продуктов в обход аукциона. Об этом сообщил «СуперОмск» со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2022 года на портале госзакупок была опубликована заявка на закупку яиц, яблок и кисломолочной продукции для питания детей, обучающихся в одиннадцати дошкольных группах школы №17. Победил в торгах индивидуальный предприниматель Ванжура О.Ю. Другому участнику аукциона не повезло из-за якобы неполного полного пакета документов. При этом в заявке для участия в закупке не было и речи о них. Таким образом, организатор торгов нарушил законодательство, ограничив конкуренцию.

Как выяснила прокуратура, руководство школы заключило контракт на поставку продуктов с бизнесменом Ванжурой О.Ю. еще до проведения аукциона - за три дня. Таким образом, торги еще начались, а яйца, яблоки и кисломолочная продукция уже была доставлена в общеобразовательное учреждения.

В настоящее время контракт с предпринимателем расторгнут по требованию надзорного ведомства. Директора школы №17 обязали устранить все выявленные нарушения.

Напомним, ранее в Омской области завуч одной из школ завуч на протяжении долгого времени списывала свежие продукты из столовой и относила их домой.

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