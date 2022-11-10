В Омске директора школы поймали на нарушениях при закупке продуктов для столовой

Факт нарушения федерального законодательства при закупках продуктов для питания детей обнаружили омские прокуроры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор омской школы №17 нарушила правила закупок при проведении закупок, заключив контракт с поставщиком продуктов в обход аукциона. Об этом сообщил «СуперОмск» со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2022 года на портале госзакупок была опубликована заявка на закупку яиц, яблок и кисломолочной продукции для питания детей, обучающихся в одиннадцати дошкольных группах школы №17. Победил в торгах индивидуальный предприниматель Ванжура О.Ю. Другому участнику аукциона не повезло из-за якобы неполного полного пакета документов. При этом в заявке для участия в закупке не было и речи о них. Таким образом, организатор торгов нарушил законодательство, ограничив конкуренцию.

Как выяснила прокуратура, руководство школы заключило контракт на поставку продуктов с бизнесменом Ванжурой О.Ю. еще до проведения аукциона - за три дня. Таким образом, торги еще начались, а яйца, яблоки и кисломолочная продукция уже была доставлена в общеобразовательное учреждения.

В настоящее время контракт с предпринимателем расторгнут по требованию надзорного ведомства. Директора школы №17 обязали устранить все выявленные нарушения.

Напомним, ранее в Омской области завуч одной из школ завуч на протяжении долгого времени списывала свежие продукты из столовой и относила их домой.

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