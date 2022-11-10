Под Омском пожилой фермер лишил жизни своего сотрудника

Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омской области фермер после попойки убил своего работника и попытался представить все произошедшее как самооборону, однако следователи разоблачили его.

По версии следствия, вечером 24 февраля 2022 года около гостевого дома, расположенного в поселке Таврическое, после веселого застолья со спиртным 61-летний фермер из личной неприязни ударил ножом в шею своему 45-летнему работнику. После расправы сельчанин вложил нож в руку убитому с целью инсценировки самообороны. В ходе следствия обвиняемого разоблачили и поместили под стражу

Следком по Омской области завел уголовное дело в отношении подозреваемого по статье «Убийство». Материалы дела готовят для передачи в суд, который и вынесет приговор мужчине.

Напомним, ранее под Омском мужчина застрелил своего соседа, а потом свел счеты с жизнью сам.

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