Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 ноября 2022 7:30

Глотаю ложки на спор: омские медики опубликовали рентгеновские снимки, которые запомнишь надолго

В Омской области врачи собрали подборку рентгеновских снимков, на которых запечатлены необычные находки внутри пациентов
Наталья ВИРКУНЕН

Каждому из нас приходилось делать рентгеновские снимки. Мы собрали фото от врачей, несмотря на медицинский опыт, некоторые из них точно были в шоке, увидев результат. Давайте и мы посмотрим на интересные снимки, разобраться в которых удается не сразу.

Омские медики сделали подборку рентгеновских снимков, на которых запечатлены необычные случаи с их пациентами. В список попали 10 снимков. Все случаи относятся к разным периодам времени.

1. С ложками в животе молодого мужчину в БСМП№1 доставляли трижды. Хирургам он признался, что глотает их на спор.

2. Мужчина упал на металлическую ограду и получил травму черепа. По счастливой случайности мозг не пострадал, а зрение врачи смогли ему сохранить.

3. Открытый многооскольчатый перелом локтевой и лучевой кости. Человек получил травму, засунув руку в бетономешалку.

4. Рентген с контрастированием сонных артерий. Выглядит жутко только для непосвященных.

5. Мобильный телефон в кишечнике заключенного.

6. Перелом голени со смещением — травма в результате падении с велосипеда.

7. Камни в почках.

8. На снимке видна пуля от пневматического пистолета. Она застряла в мягких тканях, чудом не задев кость.

9. Сидеть нужно ровно, спину держать прямо, чтобы не заработать искривление позвоночника.

10. В мужчину стреляли из «дробовика». В тканях застряли множество мелких осколков.

Все снимки предоставлены пресс-службой министерства здравоохранения Омской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Узнал только в больнице»: омские врачи спасли упавшего с крыши пациента с аномалиями почек

Житель Омска узнал про особенности организма после серьезной травмы при падении с крыши (подробнее...)

ЧПКАРТИНА ДНЯ