Глотаю ложки на спор: омские медики опубликовали рентгеновские снимки, которые запомнишь надолго

Каждому из нас приходилось делать рентгеновские снимки. Мы собрали фото от врачей, несмотря на медицинский опыт, некоторые из них точно были в шоке, увидев результат. Давайте и мы посмотрим на интересные снимки, разобраться в которых удается не сразу.

Омские медики сделали подборку рентгеновских снимков, на которых запечатлены необычные случаи с их пациентами. В список попали 10 снимков. Все случаи относятся к разным периодам времени.

1. С ложками в животе молодого мужчину в БСМП№1 доставляли трижды. Хирургам он признался, что глотает их на спор.

2. Мужчина упал на металлическую ограду и получил травму черепа. По счастливой случайности мозг не пострадал, а зрение врачи смогли ему сохранить.

3. Открытый многооскольчатый перелом локтевой и лучевой кости. Человек получил травму, засунув руку в бетономешалку.

4. Рентген с контрастированием сонных артерий. Выглядит жутко только для непосвященных.

5. Мобильный телефон в кишечнике заключенного.

6. Перелом голени со смещением — травма в результате падении с велосипеда.

7. Камни в почках.

8. На снимке видна пуля от пневматического пистолета. Она застряла в мягких тканях, чудом не задев кость.

9. Сидеть нужно ровно, спину держать прямо, чтобы не заработать искривление позвоночника.

10. В мужчину стреляли из «дробовика». В тканях застряли множество мелких осколков.

Все снимки предоставлены пресс-службой министерства здравоохранения Омской области.

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