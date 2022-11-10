Шарлатаны в Сети: в Омской области женщина перевела онлайн-«ясновидищей» 9 тысяч рублей на свечи для обряда

Мошенники хотели стрясти еще 15 тысяч рублей с сельчанки, но та все поняла и обратилась в полицию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Называевска в Омской области отдала 9 тысяч рублей «целительнице», желая вылечить своего своего несовершеннолетнего сына.

Женщина рассказала полицейским, что в Сети нашла сайт «целительницы» и обратилась к ней со своей проблемой. Неизвестные, прикрываясь именем некой женщины со сверхъестественными способностями, сразу ответили и пообещали помочь мальчику. «Целительница» попросила перевести ей 4 тысячи рублей на покупку свечей для проведения магического обряда, на следующий день – ещё 5 тысяч. Однако этого оказалось мало - у жительницы Омской области потребовали отправить еще 15 тысяч рублей. И тут женщину осенило, что она связалась с мошенниками. После этого она немедленно обратилась в полицию.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность подозреваемых.

Напомним, ранее в Омске жертвой «целительницы» стала 17-летняя девушка. Неизвестная женщина пообещала снять порчу с омички за 60 тысяч рублей, проведя обряд на куриных яйцах.

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