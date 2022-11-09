Спектакль «Смит и Вессон» Омской драмы вошел в лонг-лист «Золотой маски»

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Незабываемый вестерн о приключениях молодой журналистки в исполнении актеров Омской драмы вошел в лонг-лист «Золотой маски».

На Камерной сцене впервые постановка появилась весной этого года. Всего четыре актера. Захватывающий сюжет и невероятная близость к героям заставляет зрителя погрузиться в атмосферу чужого континента.

Безумные идеи молодой авантюристки заставляют пошевелиться загрустивших на старом Западе мужчин. Сюжет спектакля построен на восьми частях. Меняются декорации, отношения героев. Но на протяжении всех двух часов зритель остается в напряжении и ожидании развязки.

Перевел пьесу с итальянского языка актер, исполнитель роли Смита, заслуженный артист России Олег Теплоухов. В роли Вессона заслуженный артист России Александр Гончарук. Рейчел исполняет актриса Мария Токарева. Госпожа Хиггинс – актриса Анна Ходюн.