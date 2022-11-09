В Омской области ударными темпами идет строительство Красногорского гидроузла

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области 11 августа этого года возобновили работы на Красногорском гидроузле, приостановленные в 2014 году из-за нехватки финансирования. Сегодня на объекте с рабочим визитом побывал глава региона Александр Бурков.

Напомним, строительство гидроузла было начато в 2011 году, но спустя три года было приостановлено из-за проблем с финансированием. Таким образом, объект был заброшен на 8 лет. Его готовность составляет 53%.

Возобновление работ на Красногорском гидроузле стало возможным благодаря финансированию из федерального бюджета. Получить большую часть необходимых средств - 4 миллиарда рублей - удалось при поддержке вице-премьера Виктории Абрамченко в рамках реализации Водной стратегии России. Еще 600 миллионов рублей было выделено из регионального бюджета. Таким образом, стоимость работ оставит 4,6 миллиардов рублей.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

- Напомню, с 2014 года на этом объекте не вели строительные работы. Правительством Омской области проведена большая работа по перепроектированию объекта, разделили строительство на два этапа, прошли строительную и экологическую экспертизы и смогли получить деньги из федерального бюджета в размере 4 миллиардов рублей, - рассказал Александр Бурков.

Сейчас подрядчик «МежРегионСтрой» ведет работы на объекте, опережая график. В них задействовано свыше 65 единиц техники и около 200 человек. В ближайшее время потребность в инженерно-техническом персонале может вырасти вдвое.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

- Мы выполнили очень большой объём земляных работ: буквально перелопатили более полмиллиона кубометров. Восстанавливаем инспекционные дороги, ведем работы по берегоукреплению, готовимся к паводку, пока это основное. Очень большой объём инженерной работы выполнен по водопонижению с нуля: не просто воду откачали, а создали условия, чтобы могли нормально, в сухом варианте работать. У нас были опасения, что могла измениться характеристика грунтов из-за того, что площадка долгое время была затоплена. Они не оправдались - грунты в прекрасном состоянии, конструкции внизу оказались «живыми», то есть никакой «революции» в работе не требуется, мы продолжаем проектную разработку, - сообщил первый зам генерального директора ООО «МежРегионСтрой» Марат Арсланов.

Первый этап работ (левобережная часть) на Красногорском гидроузле планируют до апреля 2024 года. Полностью сдать в эксплуатацию весь комплекс намерены к 2027 году.

- Красногорский гидроузел - это гарантированное водообеспечение нашего города-миллионника и необходимые условия для работы речного транспорта в черте мегаполиса. В перспективе это позволит возобновить речное судоходство, которое станет ещё одним логистическим преимуществом региона, - подчеркнул Бурков.