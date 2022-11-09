Московский банк предъявил иск бывшему собственнику - омскому бизнесмену Станиславу Мацелевичу - на 1 миллиард и 200 миллионов рублей

Сам Мацелевич заявил, что недоумевает от «прилетевшего» иска. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Новое уголовное разбирательство грозит «королю обналички» Станиславу Мацелевичу. ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» собирается взыскать с омского предпринимателя 1,2 млрд рублей.

- Куйбышевский районный суд приступил к рассмотрению гражданского дела по иску о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, обращении взыскания на имущество, - рассказали в пресс-службе суда.

Заявитель указывает, что в Басманном суде находилось уголовное дело Мацелевича по незаконному получению кредитов, где банку был причинен имущественный вред. Однако дело было прекращено из-за истечения срока давности, поэтому финансовой организации пришлось заявляться с гражданским иском.

- Банк просит в целях возмещения причиненного имущественного ущерба обратить взыскание на арестованное в ходе предварительного расследования уголовного дела имущество, - уточняют в суде.

По делу назначено слушание. «КП-Омск» обратилась за комментарием к ответчику.

- Я являлся единственным владельцем этого банка и председателем совета директоров. Считаю иск странным и необоснованным, потому что к моменту, когда я его приобрел, он был фактически пустой - без деятельности. За время того, когда я им руководил, размер активов вырос в несколько раз. К моменту, когда я попал за решетку, одних только денежных активов было больше, чем необходимо для исполнения всех обязательств перед всеми вкладчиками и держателями депозитов. После моей «длительной командировки» банк совершил несколько неудачных сделок уже без моего участия. В результате этого лишился части активов и пошел на банкротство. Но были рассчитаны практически все кредиторы, - пояснил «КП-Омск» Станислав Мацелевич.

Также собеседник подчеркнул, что конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» удивлен, что по статистике держатели денег в ходе банкротства банка получают лишь 5%. В его случае были рассчитаны все конкурсные кредиторы.

Напомним, Станислав Мацелевич известен на всю страну не только по своему юридическому бизнесу, но и громкому уголовному делу. Он 6,5 лет провел в СИЗО, пока шло расследование, касающееся обналички. Вышел из мест не столь отдаленных бизнесмен в феврале 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омский «король обналички» Станислав Мацелевич вышел на свободу (подробнее)