Пока еще не памятник: ЗИЛ 1967 года выпуска заберут на баланс омских дорожников

Фото: artstation.com.

С приходом снега и сугробов на омские дороги в помощь дорожникам запустят в работу самосвал ЗИЛ, который был выпущен заводом еще в 1967 году. Как сообщили в управлении городского хозяйства омской администрации, спецтехники катастрофически не хватает. Всего по городским дорогам будут передвигаться 368 единиц спецтехники: 93 самосвала, 80 тракторов, 63 погрузчика, 29 автогрейдеров, 10 бульдозеров и другой техники.

И даже этого количества сотрудникам департамента хозяйства и благоустройства недостаточно для достижения нормативов. Оказывается, Омску не хватает 200 машин.

Дорожники включили смекалку и решили еще погонять на работу 55-летний ЗИЛ. При прежнем руководстве департамента автомобиль пенсионного возраста обещали сделать памятником. Но пока новой техники нет, вместо них будут трудиться раритеты.

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