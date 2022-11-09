В Омской области за неделю ОРВИ заболели больше 8 тысяч человек

Пока грипп обходит омский регион стороной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор по Омской области опубликовал данные о заболеваемости острыми респираторными инфекционными заболеваниями среди жителей региона. За неделю - с 31 октября по 6 ноября - в общей сложности заболели 8 тысяч и 27 человек.

У половины - 51,5% - заболевание носит инфекционный характер. Так риновирус подхватили 58,7%, парагрипп - 11,8%, аденовирус и коронавирус различной этиологии - всего 5,9%. Классического гриппа пока среди них нет.

Сейчас в регионе вовсю идет прививочная компания против гриппа. Омичи могут привиться такими отечественными вакцинами, как «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». К 8 ноября 2022 года всего 850 тысяч омич5ей сделали себе прививку. По данным минздрава Омской области, это только 67,9% от требуемого плана.

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