Водитель МАНа насмерть сбил 70-летнюю омичку, перебегавшую улицу Заозерную на «красный»

Фото: УМВД России по Омской области

Перебегавшую улицу Заозерную на «красный» омичкусбил 28-летний водитель фуры. Об этом сообщает полиция.

- Мужчина 1995 г.р., двигаясь по улице Заозерной, в районе дома № 24 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, предварительно, на запрещающий сигнал светофора, - уточнили в региональном управлении МВД.

Женщина 70 лет от полученных травм скончалась на месте ДТП. Оперативники проводят служебную проверку.

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