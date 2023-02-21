В Омске маршрутчик сядет на пять суток за гонки с ДПСниками

Фото: УМВД России по Омской области
Пять суток за решеткой проведет водитель микроавтобуса ГАЗель. Мужчина двигался по маршруту №500, когда его попытались остановить сотрудники Госавтоинспекции.
- На улице Дианова в районе дома № 2 сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на пассажирский микроавтобус ГАЗель (маршрут №500), который двигался с нарушением Правил дорожного движения, - пояснили в ГИБДД.
ДПСникам пришлось догнать подозрительный автомобиль, правда, у водителя не оказалось документов на машину и даже водительских прав.
Теперь в перечне нарушений несколько административных статей, в том числе неповиновение сотрудникам полиции.
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