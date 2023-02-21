Погибли четыре кошки: в Омской области сгорел частный дом большого семейства

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

В ночью в понедельник, 20 февраля, в селе Троицком в Омском районе сгорел двухэтажный дом. В пожаре погибли четыре кошки. Четыре же человека, находившиеся внутри, успели эвакуироваться.

Когда пожарные прибыли на место, то пламя охватило весь дом. Четыре человека, в том числе 7-летний ребенок, находившиеся в нем, сумели самостоятельно эвакуироваться к этому моменту. Как сообщают СМИ, двум из них, что спали на втором этаже, пришлось по связанным простыням. Однако спуститься без проблем не вышло: женщина упала, в результате чего получила травмы. Позже врачи диагностировали у нее перелом позвоночника.

В тушение были задействованы 8 пожарных машин и 33 человека личного состава. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя несколько часов. В результате пожара были повреждены конструкции дома на общей площади в 210 квадратных метров.

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