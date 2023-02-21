В Омске 57-летний педофил, осужденный за насилие детей и съемки шокирующего видео, полностью отрицает свою вину

Фото: Тимур Ханов.

57-летний омич, в начале февраля признанный виновным в 30 эпизодах насилия несовершеннолетних детей, теперь всеми силами пытается обжаловать свой приговор. Он считает себя полностью невиновным, о чем сообщает в апелляционной жалобе Пятому апелляционному суду общей юрисдикции в Новосибирске. Как сообщала ранее пресс-служба Омского облсуда, бывший учите истории в одной из омских школ, в 2019-2020 годах совершал развратные действия, насильственные действия сексуального характера, клепал видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Участниками оргий извращенца становились, как правило, мальчики 13-15 лет.

- По данным следствия и суда, подсудимый с июня 2019 по ноябрь 2020 неоднократно приглашал к себе в гости мальчиков, 14 и 15 лет, которых развращал, совершал насильственные действия сексуального характера и производил видео и фотосъемку несовершеннолетних в обнаженном виде. Кроме того, подсудимый скачивал в сети интернет порноконтект с участием несовершеннолетних и распространял изображения в социальных сетях среди своих знакомых, - рассказали в суде.

В мае 2021 года подсудимый пошел еще дальше: начал переписку с 10-летним мальчишкой и спустя какое-то предложил ребенку вступить с ним в связь. К счастью, как минимум, непристойное предложение, увидели родители мальчика. Они и поспешили написать заявление в полицию. Дальше этот клубок разврата начали раскручивать полицейские. Несмотря на все собранные доказательства, своей вины мужчина так и не признал. Хотя отпираться было бессмысленно. За плечами немолодого мужчины - судимость за аналогичные, хоть и менее тяжкие преступления. Еще в 2012 и 2013 годах, работая в школе № 132 учителем истории, тогда еще 47-летний фигурант только начал подбираться к детям.

Согласно свидетельствам учеников, хитрый педагог несколько раз закрывался в классе с шестиклассником, заставлял ребенка раздеваться. Как выдумывал во время следствия сам учитель, он снимал брюки с мальчика исключительно в воспитательных и гигиенических целых - проверял на чистоту, но ребенок утверждал, что его непристойно и унизительно трогали за половые органы. И так случилось трижды. Шестиклассник не вытерпел и пожаловался родителям на странное поведение взрослого человека.

После проведенного следствия лишенный своего статуса учитель уехал в колонию на пять лет за совершение развратных действий без применения насилия. Видимо, такого повтора мужчина не хочет совсем. Поэтому во время задержания он сначала пытался сопротивляться и распылил перцовый баллончик в лицо одного из полицейских. А затем все отрицал - и на следствии и в суде.