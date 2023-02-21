В Омске в пожаре сгорела пенсионерка и ее 40-летний сын

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области.

Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области сообщила о гибели двух омичей в пожаре. Напомним, прошлым поздним вечером в Камерном переулке Октябрьского округа горело пятиэтажное здание общежития. Больше 35 людей были эвакуированы из огня.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

- По предварительным данным, около 22 часов 30 минут задымление заметил сосед, который вызвал пожарных. Во время тушения в комнате обнаружены обгоревшие тела 68-летней женщины и ее 40-летнего сына. Известно, что накануне погибшие распивали спиртное, - рассказали следователи. - Сейчас проводится доследственная проверка по факту смерти родственников во время пожара, произошедшего сегодня ночью в квартире дома малосемейного типа.

Сейчас выясняют причины случившейся трагедии.