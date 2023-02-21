В Госдуме РФ считают, что в Омске не построят новый мост через Иртыш из-за отсуствия инвестора

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На прошлой неделе из-за предстоящего двухлетнего ремонта Ленинградского моста в Омске, который связывал два берега Иртыша, мэр города Сергей Шелест заявил, что омичам нужен новый мост, и построить его будет не так дорого. После, как из рога изобилия, посыпались мнения общественников, чиновников и других деятелей.

Накануне эту ситуацию прокомментировал также депутат Государственной Думы Олег Смолин. Он согласился с градоначальником: мост в Омске необходим, но вряд ли он появится на деле. Причиной этого станет проблема с поиском инвестора, которые регулярно возникают у омского региона. Кроме этого, сомнение вызывает и вероятность федерального спонсирования новой переправы.

- Напомню, что, например, в Якутске моста через Лену ждут уже много-много лет. Хотя Якутия, в отличие от Омской области, регион дотационный и получает значительные средства. Трудно также себе представить, что найдётся инвестор, который стал бы строить в нашем городе новый мост, чтобы сделать его платным. При удобном случае запрошу позицию Правительства РФ по этому вопросу, - сообщил депутат.