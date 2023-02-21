Волки начали выходить к жителям запада Омской области

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск»

Из Называевского района пришло очередное сообщение о встречи с волком. Видео появилось в группе «Инцидент Омск».

На кадрах видно бегущее перед машиной животное. Сначала особь двигалось по автомобильной дороге, а позже свернуло в кювет и скрылось в лесном массиве.

- Волки атакуют. Называевский район, деревня Кисляки, - подписано видео.

Отметим, что это уже не первая встреча людей с волками. Ранее омские охотники загнали волка и жестоко раздавили его снегоходами. Все произошло в Называевском районе. Сейчас в инциденте разбирается полиция.

- Применение механического транспортного средства (в данном случае, снегоходов) для поиска, преследования и добычи волка в рамках любительской и спортивной охоты запрещено. Кроме того, на кадрах — жестокое обращение с животным, - пояснили в региональном минприроды.

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