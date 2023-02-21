В Омской области 23 февраля ожидаются снег и дождь и потепление до +1

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Омской области в День защитника Отечества ожидаются осадки в виде дождя и снега. Воздух прогреется до +1 градуса. Погода в Омске однозначно порадует.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в ночные часы температура воздуха составит 0...-5 градусов. Днем столбик термометра покажет от -3 до +1 градуса. В течение суток на территории региона возможны осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью местами порывы до 20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют гололедные явления.

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