Котенок наш: предпринимательница из Омской области выплатит «Союзмультфильму» 40 тысяч рублей за товары с изображением котенка Гава

Всю продукцию с героями известных мультфильмов женщине предстоит уничтожить Фото: stihi.ru

Накануне Арбитражный суд Омской области обязал предприимчивую предпринимательницу из Калачинского района выплатить штраф в 40 тысяч рублей за незаконное использование изображений героев из двух известных советских мультфильмов.

Ранее с иском о нарушение авторских прав на персонажей «котенок Гав» и «щенок Шарик» в суд обратились «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Как выяснилось, омская предпринимательница, выступающая в качестве ответчика, продавала ткань с изображением этих мультипликационных героев.

Судебная инстанция встала на сторону истцов и обязала жительницу Омской области выплатить 40 тысяч рублей в качестве компенсации. Она должна выплатить 20 тысяч «Киностудии «Союзмультфильм» (за нарушение исключительного права на товарные знаки), а также 20 тысяч рублей - ООО «Союзмультфильм» (за нарушение авторских прав). Согласно решение суда, весь товар с изображением Гава и Шарика предпринимательница должна уничтожить.

Отметим, в настоящее время решение судебной инстанции в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, ранее в Омске из рисунков юных жителей сделали целый мультфильм о городе.

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