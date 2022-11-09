Омских правоохранителей посадили за незаконное удержание и угрозы в адрес женщины

Правоохранители ошибочно посчитали женщину преступницей и обращались с ней соответственно, но ошибочка вышла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске вынесли приговор двум сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Их обвиняли по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и с угрозой его применения). Дело обстояло так: в апреле 2019 года фигуранты без разрешения попали в дом потерпевшей, в веранде заставили ее переодеваться в их присутствии, а затем проехать в служебное помещение, угрожая применением насилия и привлечением к уголовной ответственности за распространение наркотиков, к которому она, как выяснили позже, не была причастна.

- Причиной указанного поведения послужила ошибочная информация о том, что после визита потерпевшей по объявлению о продаже квартиры в доме одного из обвиняемых якобы пропали драгоценности, - пояснили в облпрокуратуре.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УМВД России по Омской области. Но изначально суд встал на сторону правоохранителей - ошиблись, бывает...

Прокуратура оспорила это решение. Теперь идет пересмотр. В итоге суд назначил подсудимым наказание в виде 3,5 лет и 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 1,5 лет.

Прокуратура предлагала назначить им 5 и 6 лет лишения свободы соответственно. Пока судебный акт не вступил в законную силу, поэтому сторона обвинения рассмотрит его обжалование.