Я не такая: омичка судится с полицейским из-за клеветы

Суд первой инстанции встал на сторону полицейского, но женщина подала апелляцию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два месяца назад, в сентябре Октябрьский районный суд вынес решение по иску жительницы Омска, которая подала в суд на полицейского. Женщина обвинила участкового по имени Хуррам Шамиров в клевете.

Исходя из материалов дела, в апреле 2017 года квартиру истицы пришлось взламывать по жалобам соседей, и тогда Хуррам Шамиров был еще стажером. А дальше уже женщина пошла в суд. В 2022 году Шамиров выступал одним из ответчиков - женщина была недовольна, что ее дверь взломали, а полицейский, якобы, опорочил ее честь и достоинство, наговорив всякого сотрудникам МЧС.

В свою очередь, участковый рассказал, что жалобы на женщину поступали от других соседей. Он пытался проводить профилактические беседы, но та перестала идти на контакт. В итоге ответчик убедил суд, что клеветать на истца у него не было никакого умысла. Суд встал на сторону Хуррама Шамирова, однако женщина подала на апелляцию. Дело продолжает рассматриваться в Октябрьском суде.