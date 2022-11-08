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Происшествия8 ноября 2022 10:30

Таракан-тараканище: омичка сняла насекомое, ползающее по булочкам для покупателей супермаркета

В Омске женщина пошла в супермаркет за булочкой и наткнулась на огромного таракана
Наталья ВИРКУНЕН
Таракан вольготно ползал по выпечке.

Таракан вольготно ползал по выпечке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне жительница Омска отправилась в один из крупных супермаркетов города и наткнулась там на таракана. Насекомое настолько вольготно расхаживало по булочкам собственного производства, в частности, по румяным пирожкам с курицей и сыром, открытого при продуктовом магазине, что омичка успела достать камеру и снять рыжего на видео. Позже возмущенная женщина отправила видео в соцсети.

- Большая семечка кунжута? Да не... это просто таракан, - сопроводила свои кадры женщина в группе «Я в шоке. Омск».

Под постом немного позже появились комментарии. Одни женщины встали на сторону магазина, говоря, что такое происходит везде, и с приходом холодов ситуация с антисанитарией только усугубляется. Другие все же были возмущены бездействием продавцов.

- Они по хлебным полкам пешком ходят, а продавцы не реагируют никак! - прокомментировала женщина по имени Светлана.

- Все время натыкаюсь на тараканов в этом магазине. Когда уже проведут дезинфекцию? - присоединилась некая Елена.

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