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Происшествия8 ноября 2022 10:10

Спустя месяц 14-летняя сельчанка из Омской области заявила об изнасиловании в сауне

Девушка сообщила о насилии со стороны мало известного мужчины
Наталья ВИРКУНЕН
Пока следователи проверяют информацию.

Пока следователи проверяют информацию.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Омской области накануне поступило заявление от 14-летней жительницы Горьковского района. Девушка почему-то только спустя месяц заявила о совершенном против нее преступлении сексуального характера. По словам заявительницы, все произошло в одной из городских саун, на нее напал мало знакомый мужчина. Об этом пока сообщает только ОМ1 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.

- По словам школьницы, она праздновала свой день рождения в одной из саун, расположенных в Нефтяниках. Во время празднования 14-летняя именинница подверглась изнасилованию со стороны малоизвестного, - сообщил источник.

Почему потерпевшая молчала месяц, да и как вообще несовершеннолетняя оказалась в бане на праздновании всего-то 14-летия, пока неизвестно. Характеристики семьи девушки тоже не сообщают. Пока сотрудники правоохранительных органов только проверяют информацию об изнасиловании.

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