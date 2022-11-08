Деньги - зло: пенсионерка из Омска отдала 400 тысяч рублей незнакомкам, которые нашли порчу в деньгах

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Все свои сбережения, а это 400 тысяч рублей, отдала 85-летняя омичка, которая поверила прохожим женщинам. Теперь аферисток ищет полиция.

На улице Гуртьева к пенсионерки подошли две незнакомки и разом заявили, что на женщине порча. Чтобы посмотреть точнее, нужно было зайти за гаражи. Там то и был проведен магический ритуал.

- Она вначале мне сказала, надо иголку взять. А та женщина говорит: «У меня же остались иголочки, можно я ей дам?». Она дала мне иголку, я взяла. Другая забрала у меня эту иголку и зашла за гараж. Что там делала не знаю. Вынесла и говорит: «Видите, какая у вас игла», - вспоминает пострадавшая.

А игла почернела. Именно это, по словам аферистки, являлось признаком порчи, которая крылась в деньгах.

- После продемонстрировала почерневший якобы под воздействием отрицательной энергии предмет и порекомендовала избавиться от всех сбережений, в которых, с ее слов, и заключается негатив, - уточнили в пресс-службе УМВД.

В общем, доверчивая бабушка принесла все деньги. А женщины исчезли. Факт мошенничества выявил сын потерпевшей, когда узнал историю про магические обряды.

Сейчас полиция ищет главного экстрасенса. Приметы разыскиваемой: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, на лице медицинская маска. Была одета в синюю куртку. На голове капюшон.

Если вы располагаете информацией о личности подозреваемой, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

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