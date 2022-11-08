Александр Бурков: «Мы трудоустроили более 1800 человек на омские оборонные производства»

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков встретился с директорами предприятий машиностроения. На совещание были обсуждены вопросы кадрового обеспечения и развития внутрирегиональной кооперации для дальнейшего увеличения выпуска промпродукции, а также решения задач импортозамещения.

Сейчас предприятия ОПК Омской области наращивают производство вооружений и военной техники. Их выполнение, прежде всего, требует дополнительных квалифицированных кадров. Задачу по их привлечению на предприятия активно выполняют по поручению губернатора региональные министерства промышленности, труда и образования совместно с предприятиями.

- После начала СВО у нас резко возросла потребность в специализированных кадрах. Службы занятости активно включились в процесс подбора кадров для предприятий ОПК. Результаты есть: только с июня по октябрь мы трудоустроили более 1800 человек на оборонные производства. Но потребность ещё остаётся. Нужны, прежде всего, квалифицированные токари, слесари механосборочных работ, монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры, операторы и наладчики станков с программным управлением и другие специалисты. Система взаимодействия предприятий с учебными заведениями как высшей школы, так и среднего профессионального образования у нас сложилась. У ряда предприятий, как ОНИИП, есть собственная успешная практика ранней профориентации, позволяющая привлекать на работу молодых специалистов, - отметил Александр Бурков.

Правительство Омской области поддерживает работодателей, компенсируя затраты на оплату стажировки выпускника вуза или колледжа, а также его наставника на протяжении 3 месяцев. Обучение по востребованным специальностям идет как на базе образовательных учреждений, так и на предприятиях. Так, ЦКБА, получив соответствующую лицензию в прошлом году, обучило 50 человек специальности «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». Омский НИИ приборостроения совместно с авиационным колледжем подготовил 60 специалистов.

В 2023 году по программе «Профессионалитет» заработает Центр развития образовательно-производственных программ для машиностроения на базе Омского авиационного колледжа, ставшего ядром кластера. Благодаря этому студент смогут практические занятия в стенах созданных технологических зон. Партнеры этого проекта ПО «Полет», ОНИИП, ЦКБА, Омский электромеханический завод, Омсктрансмаш. В данной программе участвуют еще семь образовательных учреждений.

Бурков заявил, что необходимо расширить кооперацию между предприятиями оборонного и гражданского машиностроения. Это позволит задействовать оборудование и персонал «гражданки» для выполнения отдельных операций при выпуске продукции спецназначения.

- Это нужно, чтобы выполнять гособоронзаказ и заказы в рамках импортозамещения. Сегодня нужна кооперация как крупных, так и малых, средних предприятий, которые имеют свой станочный парк, свои квалифицированные кадры, компетенции. Их нужно включить в процесс увеличения объёма производства на предприятиях ОПК, - отметил Александр Бурков.