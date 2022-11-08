Сломали и вкрутили винты: омские ортопеды помогли пациентке с деформированной стопой

Фото: минздрав Омской области

Черные лодочки всегда были, есть и будут неистребимым трендом среди женской обуви. Лакированные, кожаные, да со шпилькой не меньше 10 см - они безусловно привлекают внимание. Однако и доставляют большие хлопоты. Остроносые туфли своей неудобной формой зачастую могут навредить стопе. После ношения такой обуви женщины страдают от «косточек на ноге».

С такой проблемой часто приходят в ортопедическое отделение №1 КМХЦ. Местные специалисты наверняка знают, как помочь прекрасной половине человечества и на этот раз к ним обратилась 50-летняя омичка с тяжелой формой деформации стопы.

- Если стопа деформирована не сильно, то существуют безоперационные способы коррекции. Но если изменения более выраженные, то нужна операция по реконструкции переднего отдела стопы, - поясняет травматолог-ортопед Иван Жигадло.

У пациентки в этот раз была запущенная форма, поэтому медикам пришлось проводить операцию по реконструкции переднего отдела стопы. Если говорить просто, то деформированные кости сломали и зафиксировали специальными винтами. Вытаскивать их потом не нужно, дискомфорта удерживающие устройства не доставляют.

После таких медицинских вмешательств на восстановление уходит не больше недели, потом еще 8 недель для послеоперационного периода. Далее пациент продолжает жить обычной жизнью. Правда, уже более осмотрительно подходить к выбору обуви.

- Если вы видите визуально, что стопа начала деформироваться, растёт так называемая «косточка», стало больно ходить – нужно обратиться к врачу. Специалист подберёт метод коррекции в зависимости от степени заболевания. Помните, чем раньше вы обратитесь с проблемой, тем проще её лечить, - поясняет медик.

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