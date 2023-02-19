Омские охотники загнали волка и жестоко раздавили его снегоходами

Фото: минприроды Омской области.

В областном минприроды сообщили, что ведомством инициирована проверка по факту жестокой охоты на волка. В соцсетях группа охотников похвастала, как преследовала волка на снегоходах, а затем зверя раздавили одним из транспортных средств. Специалисты отмечают, что сейчас охота на волков разрешена, но здесь участники нарушили правила.

- Применение механического транспортного средства (в данном случае, снегоходов) для поиска, преследования и добычи волка в рамках любительской и спортивной охоты запрещено. Кроме того, на кадрах — жестокое обращение с животным. Один из участников ролика заявляет, что это происходит в охотхозяйстве ООО «Калибр», расположенном в Называевском районе Омской области. В связи с этим по информации о возможных нарушениях охотничьего законодательства в отделе МВД России по Называевскому району зарегистрирован материал проверки, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Правоохранители установят дату и место происшествия с волком, а также все обстоятельства случившегося. О результатах проверки обещают сообщить позже.