Омская полиция вернула хозяйке украденную собаку породы шарпей

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Большеуковском районе Омской области у 22-летней жительницы районного центра со двора ее дома пропала 2-летняя собака породы шарпей. Женщина обратилась к правоохранителям. Полицейские выяснили, что ранее она договаривалась о продаже животного одной из местных жительниц. В итоге женщина приехала гораздо позже обозначенного времени, когда на улице уже давно стемнело, и сообщила, что денег у нее нет. Хозяйка отказалась отдать собаку просто так и зашла в дом. Когда позже она вышла во двор, то обнаружила отсутствие домашнего животного в будке. Женщина сразу поняла, что произошло, и позвонила в полицию.

- Опросив потерпевшую, сотрудники полиции проследовали домой к предполагаемой злоумышленнице, где застали шарпея на руках у ее мужа. Мужчина пояснил, что не знал о незаконности нахождения у него собаки, так как был уверен – супруга ее купила. Та, в свою очередь, объяснила поступок тем, что не хотела возвращаться домой без покупки, а деньги на нее якобы потеряла, - сообщили в пресс-службе омской полиции.

В настоящее время шарпей возвращен законной владелице. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.