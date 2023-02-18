В Омске в поддержку жителей Донбасса состоялась встреча со знаменитым телеведущим Игорем Прокопенко

Фото Вероники Афанасьевой, КП-Омск.

В Омске состоялся благотворительный творческий вечер в рамках проекта «Разговор о самом главном с Игорем Прокопенко». Мероприятие организовано для помощи пострадавшим на Донбассе - деньги от продажи билетов будут направлены туда. Формат встречи - творческий вечер с ведущим программы «Военная тайна» и просмотр фильма «Спросите Сталина».

- В истории нашей страны есть фигура, подступиться к которой с иных позиций – небезопасно для репутации. До сих пор. Это – Сталин. С одной стороны – великие победы, с другой – великие жертвы репрессий. Для одних – безжалостный тиран! Для других – выдающийся государственный деятель! Нет единства в умах соотечественников. Хочу сам разобраться в этом вопросе. Поэтому на несколько месяцев зарываюсь в личные архивы Сталина. Документальный проект, - писал ранее о своем фильме Прокопенко.

В процессе мероприятия жители Омской области смогли оценить новую ленту, познакомиться с вопросами борьбы фашизма во время Великой Отечественной воны и способами борьбы с этим явлением, а также задать вопросы гостю проекта.

Об Омске и омичах Игорь Прокопенко сообщил довольно неожиданно:

- Я очень давно не был в Омске, мне нравится сам город, его многогранность, архитектура. Предыдущие поездки в Омск оставили светлые воспоминания, - поделился документалист Игорь Прокопенко

Автор считает, что у жителей многих российских городов сегодня есть потребность и желание заново вернутся в историю, понять, что привело к тем событиям, которые происходят сейчас в стране. Найденные Игорем рукописи и доказательства освещают военные действия Второй мировой войны. Многие данные по словам героя, давно хранились в архивах Англии и Великобритании, и очень печально понимать, что в тех странах умалчивают настоящее предшествие событиям.

- В моем фильме вы найдете ответы на огромное количество вопросов, которые стоят перед нами сегодня, и на них ответит человек, который имеет самое близкое к этому отношение. Я попытался раскрыть исторические секреты, хотя это не является засекреченной информацией. В фильме вы увидите документы, показывающие, как развивались события воины, и с чего на самом деле все началось. Все серии моего телепроекта появятся в сети ближе к лету, в цикле их 10, - раскрыл подробности Прокопенко.

Фото Вероники Афанасьевой, КП-Омск.

Закономерность военных действий доказана, карты раскрыты. Остается нерешенным спорный вопрос о второй волне мобилизации и прогнозированию дальнейших действий спецоперации. Эти вопросы сейчас как никогда интересуют население не только нашего города, но и всей страны. Раскрывая данные факты, наш герой придерживается мнения, что Россия обречена на победу.

- По поводу прогнозов, я придерживаюсь своего собственного мнения. Любая война заканчивается мирными переговорами, в любом случае будет мир. Результат мирных переговоров определяются успехами на поле боя, соответственно от этого зависят переговорные традиции. Я лично считаю, что Россия, должна победить и не Украину, не украинский народ, а тот кровавый, преступный режим, который сегодня оккупировал эту замечательную страну. Будет ли вторая волна - никто не знает. Где пройдет граница между двумя мирами, все будет зависеть от ситуации, - сообщил документалист.

Фото Вероники Афанасьевой, КП-Омск.

Откладывая в сторону невеселые истории, которые переворачивают жизнь людей, Игорь Прокопенко поделился своими необычными случаями из жизни. Действительно, после стольких лет проведения различных мистических и просто удивительных передач, у него накопился большой поток информации, и каждый его выпуск становится лучше предыдущего. Документалист рассказал, о самом удивительном в своей жизни - встречей с инопланетными существами:

- Самая первая книга, которую я написал, называлась «Пришельцы государственной важности» 2010 года. По мотивам рассекреченных документов. Там нет про зеленых человечков, там описано про военные программы. В 1991 году я работал в закрытых архивах министерства обороны, которые хранились в восточной Германии. Занимался вывозом Жуковского архива. Нашел список личного состава наблюдающих неопознанные летающие объекты над военным полигоном. И там рисунки - шар, тарелки, и подпись начальника особого отдела ракетного полка. Я как человек здравомыслящий и не верящий в НЛО, был ошеломлен, так как эта подпись под списком личного состава, которым наблюдалось НЛО, и с тех пор я начал заниматься темой невероятного и сверхъестественного, - аргументировал свой профессиональный выбор телеведущий.