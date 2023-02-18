Омская студентка открыла мастерскую по переработке отходов

Фото: ОМСКРЕГИОН.

Студентка ОмГАУ Ольга Ефремова на деньги гранта, 450 тысяч рублей, открыла «Мастерскую переработки Омского Прииртышья», сообщает ОМСКРЕГИОН. Этих денег хватило, чтобы купить вермикомпостер – это ферма с червями, которая может стоять у каждого дома для получения натуральных удобрений, инжектор, электрошредер, швейную машинку, а также мебель для оборудования мастерской на базе вуза. Открытие состоялось 17 февраля, которое посетили молодые ребята.

Их ждали мастер-классы по переплавлению крышек и пластиковой тары, которые могут стать впоследствии брелками, элементами для спортивных тренажеров, игрушками, разделочными досками, урнами, скамейками и даже тротуарной плиткой, причем долговечной и практичной. Также Ольга рассказала, как получить новую одежду из старой.

Мероприятия в мастерской будут продолжены, это курс «5 Экопятниц», экскурсии, мастер-классы.