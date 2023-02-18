На севере Омской области мужчина заживо сгорел в салоне иномарки

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Сегодня ночью, 18 февраля, на севере Омской области автомобиль вылетел на обочину и загорелся.
Предварительно установлено, что 44-летний мужчина, находившийся за рулем «ДЭУ Нексия», двигался по улице Пушкина в направлении улицы Железнодорожной в поселке Аксенове Усть-Ишимского района. В районе перекрестка он съехал на обочину. Затем иномарка внезапно загорелась. Водитель погиб на месте.
Причины и обстоятельства происшествия сотрудники Госавтоинспекции установят в ходе проверки.
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