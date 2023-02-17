Экс-мэр Вячеслав Двораковский высказался против строительства моста в Омске

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Построить новый мост в Омске предложил действующий мэр Сергей Шелест. По мнению руководителя города, проект необходимо воплотить в жизнь в ближайшее время.

Однако не все согласны с эти предложением. Против уже высказался один из главных мостостроителей страны Олег Шишов. Его же поддержал бывший коллега по предприятию и экс-глава Омска Вячеслав Двораковский.

- Мост — это очень затратная задача. Он должен быть включён в транспортную сеть Омска, которая у нас недоразвита. Мы саму транспортную сеть не привели в порядок, отказались от этого, а выходим на дорогостоящий объект и думаем, что одним мостом решим в городе транспортную проблему. У нас транспортная сеть в два раза меньше по нормативу для таких городов, как Омск. И мы хотим один мост сделать и решить проблему. А решать её нужно за счёт развязок в разных уровнях, за счёт магистралей непрерывного движения и расширения некоторых трасс. Это должно быть в генплане, но это из него исключили. Новый мост решит совсем незначительную долю проблемы, хотя это очень дорого, - цитирует Двораковского портал Ом1.

К слову, Северный обход бывший мэр одобрил, пояснив, что он сможет частично разгрузить город.

- В комплексе смотреть надо. Возьмём метромост: если мы сделаем развязки в двух уровнях с улицы 70 лет Октября, как планировалось, уже необходимость в других мостах снижается. Я не говорю, что исключается, но снижается. Также губернатором было объявлено о строительстве Северного обхода, там предусматривается мост, но за городом, в районе Красной горки. Он тоже освободит наши городские мосты. Поэтому без продуманного транспортного каркаса, который в действующем генплане порушили, вряд ли будет возможность обосновать строительство моста, - считает Двораковский.