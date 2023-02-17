В Омске задержали мужчин, которые пытались взорвать банкомат, но у них ничего не вышло

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омске полицейские задержали мужчин, пытавшихся взорвать банкомат, в котором находилось около 4 миллионов рублей.

По предварительной версии, 46-летний и 43-летний омичи ночью взломали дверь и проникли внутрь магазина, расположенного по улице Кирова. Внутри они попытались вскрыть при помощи взрывного устройства стоящий там банкомат, но у них ничего не вышло. Злоумышленники в отчаянии скрылись с места преступления.

Спустя некоторое время правоохранители остановили «Приору» с поддельными госномерами, в которой и находились неудачливые подрывники. При осмотре в легковушке полицейские обнаружили 70 граммов вещества желтого цвета, напоминающего тротил, а также провода и электродетонатор. Их удалось изъять из авто при помощи инженера-сапёра ОМОН Управления Росгвардии по Омской области

В отношении мужчин, которые ранее были судимы за приобретение и сбыт похищенного имущества, подделку документов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, было заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

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