«Я – гражданин своей страны»: в Омске обсудили, как молодому поколению выбрать дело по душе

Фото: ОГОНБ имени А. С. Пушкина.

В Омской библиотеке имени А. С. Пушкина прошла интересная встреча студентов и школьников со своими сверстниками, имеющими активную жизненную и гражданскую позицию. Говорили о том, как найти своё призвание и выбрать будущую профессию, стать настоящим Гражданином своей страны.

Первый спикер Маргарита Корнеева, курсантка Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации, рассказала о том, что её мечта стать лётчицей осуществилась. Она поделилась воспоминаниями о том, как ещё в детстве её мама хотела, чтобы дочь была переводчиком.

- С первого класса я училась в военной школе, но потом меня перевели в гуманитарную гимназию. В один момент, после долгих нравоучений родителей, в старшей школе я поняла, что пора самой решать, кем быть в жизни. После 9 класса я поступила в военную школу для девушек, в которой нас учили летать и готовили к профессиональной службе в армии. Я участвовала в парадах на Красной площади, ходила в походы на Северный полюс и именно там я поняла – хочу быть пилотом, чтобы быть полезной своей стране, - сообщила Маргарита.

Фото: ОГОНБ имени А. С. Пушкина.

Затем перед гостями встречи выступил лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание лучшего государственного инспектора по пожарному надзору Артём Шатохин. «Делай что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть» – таков девиз его жизни. Участник подробно рассказал о своей профессии и поделился со слушателями информацией о волонтёрской деятельности, об участии в проведении открытых уроков по пожарной безопасности в школах и летних лагерях. Своё призвание он нашёл не сразу.

- В 11 классе мамин знакомый предложил мне поступать в Санкт-Петербургский университет на факультет пожарной безопасности. С этого всё и началось. По окончании университета передо мной встал выбор: работать в сфере пожарной безопасности или заниматься тушением пожаров. Так с 2008 года я стал инспектором по пожарному надзору. После участия во Всероссийском конкурсе в 2013 году я понял, что нужно активизировать работу по воспитанию будущих сотрудников органов пожарной безопасности. Был проведён большой объём работы, разработаны новые проекты по формированию образовательной среды для омской молодёжи, 40 процентам многодетных семей города были переданы дымовые датчики. Вместе с тем, в детских лагерях «Пламя» и «Берёзка» мы готовим будущих специалистов для нашей сферы. Детей для лагерных смен мы набираем, учитывая их заинтересованность по итогам занятий, проводимых в общеобразовательных учреждениях. В среднем набирается порядка 250–300 человек на смену, – рассказал Артём Шатохин.

Третьим спикером была Анна Скурихина, студентка стоматологического факультета Омского государственного медицинского университета. Она поделилась с гостями встречи своими научными достижениями и рассказала о выборе своего профессионального пути.

- Как известно, все мы родом из детства. Возможно, многим покажется странным, но ещё в школьном возрасте мне нравилось ощущать запах стоматологических материалов. Мне настолько было интересно разбираться в строении челюсти и зубов, что я решила после школы подать заявление на стоматологический факультет медицинского университета. Поступила я, конечно, не на бюджет, но это не помешало мне стать тем, кем я сейчас являюсь. На протяжении своего обучения активно участвовала в общественной жизни, состояла в волонтёрском отряде «Улыбка». Мы приходили в детдома и приюты, чтобы рассказать ребятам о том, как нужно следить за гигиеной полости рта. На данный момент являюсь соавтором более 30 статей, провожу научные исследования на базе университета, также часто работаю в лаборатории для обследования зубов мудрости. Как видите, я активно развиваюсь и работаю в частной клинике доктором-гигиенистом, - добавила Анна.

Фото: ОГОНБ имени А. С. Пушкина.

Последний участник открытого диалога Евгений Антипин, ещё один курсант Омского лётно-технического колледжа, рассказал о том, как нашёл своё призвание и вдохновил гостей вечера следовать за собственными мечтами: «В 1997 году я впервые надел на себя кадетскую форму. Став кадетом, ощутил себя защитником своей страны, своего отечества. После кадетского корпуса я поступил в Московское суворовское училище, в котором уже сам мог делиться своими знаниям, полученными в школьные годы. Случайно, будучи волонтёром, я узнал, что требуется бортпроводник и решил себя попробовать в этой сфере. По окончании обучения стал инструктором для будущих бортпроводников и за 10 лет своей работы облетел полмира. Мечта летать – это состояние, попадая в которое не можешь из него выйти. Нужно ставить перед собой цель и делать всё для её достижения», – такова жизненная позиция Евгения Антипина.

В заключении вечера ко всем присутствующим обратилась ведущая открытого диалога, PR-специалист библиотеки имени А. С. Пушкина Анастасия Белая, и поделилась собственными размышлениями по теме мероприятия. Её заключительная речь стала для всех собравшихся своеобразным импульсом задуматься о собственном предназначении: «Помните: каждый может принести пользу на своём месте!».

Всех приглашённых гостей объединяет одно – желание осуществить свои мечты и быть полезным своей Родине.