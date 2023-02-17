В Таре Омской области у матери троих детей все же изъяли всех сыновей, процедуру проводили ночью

У Виктора и Надежды изъяли детей без промедления, как из семьи, где детям грозит опасность вроде насилия или физической расправы, несмотря на то, что никаких угроз нет. Малышей не захотели передавать даже заботливым бабушкам. Хотя одна из них педагог.

В Тарском городском суде завершился резонансный процесс об изъятии детей из семьи. Надежду Привалихину и ее супруга Виктора Вшивкова ограничили в родительских правах. Органы опеки требовали отобрать у молодых родителей троих сыновей - пятилетнего Илью, трехлетнего Богдана и 10-месячного Сашеньку. Теперь малышей поместят в соцучреждение. Суд согласился с мнением органов опеки и попечительства о том, что мать плохо справляется со своими обязанностями и ведет аморальный образ жизни. При этом малышей разлучат, так как 10-месячный мальчик страдает косолапием, которое по возрасту нужно исправлять, сделать это можно пока лишь в Омске.

- Детей забрали. В ночь увезли в больницу. В машинах без детских кресел. Отбирать малышей органы опеки приехали вместе с блогером на переднем сиденье. Саша в гипсовом сапожке. Ревет. Мать должна была завтра с ним ехать в город на перегипсование в 6 утра. Какой шок и стресс для мальчишек, невозможно представить. Только начали оправляться от пережитого, а их вновь увозят из дома. Кому вы сделали лучше? Вы таким образом заботитесь о детях? Как вы будете спать вообще этой ночью? - написала журналист «Российской газеты» Наталья Граф, которая следила за исходом процесса. Она также пояснила, что данное решение будут обжаловать в судах вышестоящей инстанции. Через полгода родители могут подать в суд, потребовав снять ограничения. Но даже эти шесть месяцев, считают специалисты, губительно отразятся на психике как родителей, так и детей.

Чтобы такого не случилось, аппарат Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой дал администрации Тарского района настоятельные рекомендации об организации эффективной профилактической работы с семьей и оказании необходимой помощи в сохранении семьи. Но чиновники к ним не прислушались. Ввиду того, что сотрудники муниципальных органов опеки в Омской области по-прежнему подчиняются исключительно главам районов, воздействовать на них может только муниципалитет.

От начала и до конца, или туда-сюда

Ранее СМИ сообщали, что всех троих мальчиков якобы планируют передать на воспитание бездетной семьи из Екатеринбурга. Кроме того, наблюдатели процесса не раз говорили о том, что тарские власти таким образом пошли на принцип. Принцип, надо сказать, жестокий. Чиновникам приверженность собственному решению оказалась дороже и ближе, чем судьба троих малюток.

Иначе, как еще объяснить первое скоропалительное решение, когда 8-месячный мальчик спустя неделю оказался в новой семье в Свердловской области. А теперь вот это - судебный процесс на 2 месяца, а потом немедленное изъятие?

- 8 ноября глава Тарского района Евгений Лысаков подписал постановление о внесении в банк опекунов - влиятельной 47-летней дамы, топ-менеджера из Екатеринбурга, и ее 29-летнего супруга. А 11 ноября другое постановление - уже о передаче им восьмимесячного Сашеньки. Малыша разлучили с родными братьями и тайком отдали чужим людям в Екатеринбург - до решения суда. Между тем у семьи имеется множество кровных родственников в Тарском районе. Только в селе Чекрушево проживают мать Нади Привалихиной, ее бабушка и семеро родных тетей и дядей. Но никому из них опеку над детьми не предложили. По данным регионального минобра, в очереди перед опекунами из Екатеринбурга стояло еще шесть семей. Но оформить предварительную опеку над малышами не предложили, - подробно рассказала Наталья Граф.

После такого 22 ноября закипела общественность - соседи, родственники, а вслед за ними омбудсмен и политики, и малышей вернули. И запустили судебный процесс. На него приходили все - от близких родственников до дальних знакомых. И все в голос твердили, что семье нужно всего-то немного помощи со стороны. Никакого асоциального поведения и пьянства здесь не нет. Ранее нашему изданию давал интервью один из свидетелей, пожелавший не называть имени.

Он много помогал этой семье, давно знает Надежду и Виктора. Очень надеялся на гуманное решение суда, хотя подчеркивал, что судейское отношение было предвзятым. В итоге, интуиция нашего собеседника не обманула - детей забрали. Быстро и без лишних церемоний.

- Решение будем обжаловать. Завтра бабушка в 9 утра идёт в органы опеки с заявлением о том, чтобы ей передали родных внуков, - пока сообщила неравнодушная к делу Наталья Граф.

Она отмечает, что документ решения с наложение обязательств по выплате алиментов Надежде и Виктору выдадут только 22 февраля. А детей уже изъяли. Российские суды вообще крайне редко руководствуются такой практикой: обычно немедленно из семей изымают детей, которые находятся в какой-то опасности. В большинстве же случаев родителям дают время на исправление ситуации в доме, если она негативная. Чем руководствовался суд в этом случае, остается для всех загадкой.

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