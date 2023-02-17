Омич очутился в реанимации после ссоры с женой в День всех влюбленных

Фотографии обвиняемых в разбое. Фото: УМВД России по Омской области

Ссора с женой и нехорошая компания довели 51-летнего жителя Омска до койки реанимации в День святого Валентина. Подробности рассказывают в полиции.

Бездыханное тело мужчины утром нашли в подъезде дома на улице 4-й Новостроевской местные жители. Очевидцы тут же вызвали скорую, а медики забрали пострадавшего в реанимацию.

Как оказалось, омич поплатился за ночную пьянку с молодыми парнями 26,27 и 29 лет. Познакомился он с ними возле кафе, после того, как сбежал из дома, поссорившись с женой.

- Компания пришла в подъезд жилого дома на улице 22 Апреля, где стала распивать крепкий алкоголь. В ходе импровизированного застолья потерпевший начал громко кричать и на этой почве произошел конфликт, в результате которого трое парней и избили мужчину, - уточнили подробности в полиции.

Помимо нанесения побоев, парни украли у жертвы обручальное кольцо и телефон. Как оказалось, ребята были ранее судимы за наркотики и кражи. Все они задержаны и ожидают суда.