Могли и до 40 рублей поднять: частные перевозчики рассказали, что их побудило повысить плату за проезд

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Частные перевозчики, которые работают маршрутах, входящих в СРО «Омские перевозчики», объяснили, почему стоимость проезда при оплате банковской картой будет повышена до 33 рублей с 20 февраля.

По словам предпринимателя Юрия Луткова, занимающегося перевозками на маршруте 392, с мая 2021 года, когда плата за проезд по безналичному расчету выросла 25 до 30 рублей, подорожали запчасти и топливо, при этом никакой компенсации из бюджета сравнимой с той, что у муниципальных перевозчиков, город им не предоставляет. Рост цен на облуживание автобусов и топливо отметили и другие предприниматели.

Как отмечают в организации, в конце прошлого года РЭК Омской области утвердила тариф на пассажирские перевозки в 2023 году для муниципальных перевозчиков. Он вырос на 3 рубля. Так, для автобусов он составил 48,85 рублей, а для трамваев и троллейбусов — 67,69 рублей. Разницу между этим тарифом и реальной стоимостью проезда для омичей компенсируют из городского бюджета. Однако компенсация полагается лишь муниципальным перевозчикам.

Главный довод «частников» — если бы им компенсировали эту разницу, то никто бы повышал стоимость проезда.

Владимир Черепанов, осуществляющий перевозки по маршруту 212, заявил, что видит лишь два выхода: либо закрыть маршрут, либо повысить стоимость проезда. В ходе обсуждений на заседании совета СРО «Омские перевозчики» и было принято известное всем решение о повышении до 33 рублей платы за проезд по банковским картам и гражданским транспортным картам «Омка». Для школьников, студентов и пенсионеров одна поездка в маршрутке будет стоить как прежде.

«Частники» обсуждали и более радикальное повышение — до 40 рублей. Были разговоры и о 37 рублях.

— Председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян в своем выступлении убедил всех, что не нужно гнаться за высокими доходами. Фактически стоимость проезда повысилась на 10% и то, только по безналу. Это повышение на три рубля не решит всех наших проблем, но позволит, хоть немного закрыть «дыры в нашем бюджете». Многие его поддержали, так как мы понимаем, что у наших пассажиров доходы тоже не самые высокие, — рассказал Черепанов.

Напомним, в РСО «Омские перевозчики» входят перевозчики, работающие более, чем на 30 маршрутах (часть из них ныне не функционирует), в том числе на популярных 222, 323 и 503.

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