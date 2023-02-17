На трассе под Омском «семерка» выехала на «встречку» и влетела в фуру

Фото: Госавтоинспекция.

Вечером в четверг, 16 февраля, на трассе под Омском «семерка» столкнулась с фурой.

Предварительно установлено, что 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по трассе Челябинск-Новосибирск. В районе 942 километра автодороги он выехал на встречную полосу и влетел большегруз «Мерседес». От удара фура столкнулась с «Вольво», который стоял на обочине.

В результате ДТП 32-летний водитель «семерки» скончался на месте до приезда медиков.

Фото: Госавтоинспекция.

Правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства трагедии.

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