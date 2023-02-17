Экс-директор «Мостовика» Шишов считает, что Омску не нужен четвертый мост через Иртыш

Ранее предложение о строительстве нового моста мэр Омска Сергей Шелест высказал на фоне закрытия Ленинградского моста на капитальный ремонт. Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Бывший директор «Мостовика» прокомментировал заявление Сергея Шелеста о необходимости строительства еще одного моста через Иртыш в Омске.

– Я не видел заявление мэра Сергея Шелеста, поэтому мне его трудно комментировать. Может быть, и нужно добавить еще одну транспортную связь между левым и правым берегом. Но, чтобы понять, в каком конкретно месте нужно строить мост через Иртыш, необходимо сделать электронную транспортную схему города. Если в ней предусмотреть новые развязки, пешеходные переходы, то, возможно, городу и не нужен еще один мост, — рассказал Шишов РИА «Омск-информ».

По словам Шишова, сооружение изначально должно быть заложено в генплане города. Он также отметил, что строить мост, который соединит Нефтяники и поселок Солнечный, не имеет смысла, так как он и так появится при строительстве Северного обхода.

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