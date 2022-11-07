Жителям Омска для полного счастья нужно 175 тысяч рублей в месяц

Примечательно, что женщинам для комфортной жизнь требуется меньше средств, чем мужчинам Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне аналитики портала поиска вакансий Superjob.ru выяснили, сколько денег в месяц нужно для счастья среднестастическому омичу.

Согласно данным опроса, проведенного в октябре 2022 года, жителям Омска для счастья нужно всего лишь 175 тысяч рублей ежемесячно. В апреля этого года омичи считали необходимым для жизни 172 тысячи рублей. В мае 2021 года в Омске можно было быть счастливым, зарабатывая 155 тысяч рублей в месяц.

В октябре 2022 года в среднем для россиян для счастья нужно 205 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в апреле эта сумма была на 8% ниже - 190 тысяч рублей. Примечательно, что мужчинам для счастья нужно 226 тысяч рублей ежемесячно, для женщин - 182 тысячи рублей.

Больше всего денег для счастья нужно жителям таких городов, как Москва (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч рублей), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч рублей), Санкт-Петербург (197 тысяч рублей), Хабаровск и Новосибирск (по 195 тысяч рублей). Аутсайдер рейтинга Оренбург - там местным жителям достаточно 150 тысяч рублей в месмяц.

Напомним, ранее Омскстат сообщил, что жители региона стали меньше тратить на еду и услуги.

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