Труп упал к соленьям: в Омской области мужчина забил до смерти поленом нового знакомого и выкинул его тело в погреб

Подозреваемый после убийство как ни в чем не бывало уехал в Омск Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В деревне на юге Омской области жаркий конфликт между двумя мужчинами закончился смертью последнего.

По версии следствия, 36-летний ранее судимый мужчина во время ссоры несколько раз ударил поленом по голове 54-летнего сельчанина, с которым познакомился 4 дня назад. Короткое знакомство закончилось трупом, который обвиняемому пришлось спрятать в погреб. Подозреваемый бросил тело в подполье, после чего как ни в чем не бывало уехал в Омск. Совесть заела мужчину - и внезапно он сам решил сообщить о случившемся в полицию.

Тело обнаружили 4 ноября 2022 года в погребе частного дома, расположенного в деревне Сибкоммуна Таврического района Омской области.

Следком по Омской области завел уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас проходят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Напомним, в Омске мужчина убил соседа-инвалида, расчленил его тело и выкинул в лесополосе, где оно пролежало, пока не растаял снег.

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