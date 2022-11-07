Уголовка для студента: учащийся одного из омских колледжей хотел подработать, а в итоге отправится в колонию

С денег, который ему передавали пожилые омичи, парень забирал 5%, он остальное переводил «работодателям». Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области

Накануне в Омске полицейские задержали курьера мошенников, который забирал деньги у доверчивых граждан и передавал их своим «работодателям». По данным правоохранителей, омич посетил как минимум двух пенсионерок.

Так, 87-летней жительнице Советского округа на стационарный телефон поступил звонок от якобы подруги, которая сообщила, что стала виновницей ДТП. Рассказ звонившей «приятельницы» ничем не отличался от сотни других - перешла дорогу в неположенном месте, спровоцировала аварию, водитель пострадал, сама тоже, нужна операция, отправь энную сумму денег. Пенсионерка поверила и стала собирать необходимый 1 миллион рублей. Для убедительности подключился лже-следователь, намекавший поторопиться со сбором денег, ибо скоро за ними придет его помощник. У женщина оказалась лишь половина требующейся суммы - 500 тысяч рублей. Эти денежные средства она и передала в конверте курьеру. Затем женщина позвонила подруге, после разговора с которой поняла, что стала жертвой мошенников.

Поймать пособника мошенников удалось после того, как он получил от 75-летней омички конверт, в котором было 100 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, злоумышленником оказался студент одного из омских колледжей. Деньги, полученные от 75-летней пенсионерки, парень собирался перевести мошенникам, оставив себе 5%, как и в прошлый раз.

- Полицейские изъяли похищенные деньги и вернули пенсионерке, а тот заработок, 25 000 рублей, который хранился у фигуранта на банковской карте после первого преступления, приобщили в качестве вещественного доказательства к материалам двух уголовных дел, заведенных статье «Мошенничество», - сообщили в полиции.

Первомайский районный суд поместил юного курьера под стражу. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать остальных участников преступной схемы.

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