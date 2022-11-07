«А жить как-то надо...»: омич пожаловался на плохую дорогу в селе под Омском

Фото: стоп-кадр видео «Омск ВК»

Весна, лето или осень превращает жизнь жителей села Сосновка Азовского района в ад. На улице Степной обычная сельская дорога, сформированная из грунта. Он же в сезон непогоды превращает единственный подъезд к домам - в кашу.

- Каждую весну, осень, а также лето при наличии обильных осадков вот такая у нас красавица-дорога, по которой мы мучаемся и ходить, и ездить, - подкрепляет свою жалобу видео Александр Стрельников.

Своё обращение к губернатору Омской области Александру Буркову омич разместил в группе «Омск ВК». Мужчина подчеркивает, что уже восемь лет живет в этом населенном пункте, но от местных властей помощи не дождался.

- Обращался я и в местную администрацию, и Азовского района. Никаких сдвигов нет. Сказали, ничего делать не будут за неимением денежных средств. А жить как-то надо, Александр Леонидович, - обратился к губернатору сельчанин.

Автора поста поддержали подписчики группы. Многие считают неприемлемой такую ситуацию. Однако, некоторые отнеслись к жалобе с долей иронии.

- Для села это ещё нормальная дорога! Скоро замёрзнет, - написала Валя Бугаева.

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