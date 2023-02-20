Омск встал в 10-балльные пробки вечером понедельника

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По состоянию на 18.00 20 февраля Омск встал в 10-балльные пробки. Таки данные приводит сервис «Яндкс.Карты».

Дорожная ситуация в областном центре напряженная уже не первый день. Сначала жизнь автолюбителям, да и всем жителям Омска омрачило частичное перекрытие из-за ремонта Ленинградского моста, а сегодня еще и снегопад. Потепление и осадки, по традиции, создали неблагоприятные условия.

По данным сервиса, в пробках сейчас находится весь центр города, в том числе, улицы Интернациональная, Герцена, Орджоникидзе, Красный Путь, 10 лет Октября. Затруднено движение на Левобережье: 70 лет Октября, Волгоградская, Лукашевича и другие. Стоят и нефтяники: Заозерная, проспект Мира, улицы Химиков, 22 Апреля и другие.

Добавим, по наблюдениям редакции «КП-Омск», подобных пробок не было даже в преддверии новогодних каникул. Тогда максимально пробки фиксировались на уровне 9-ти баллов.

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