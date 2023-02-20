В Омской области домашний тиран поскандалил с женой и порезал местного участкового

Рецидивиста должны направить в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поехал на вызов и попал в эпицентр семейного скандала. В поселке Саргатка Омской области 39-летний домашний тиран набросился с ножом и кулаками на полицейского.

Участковый приехал на вызов, причиной выезда был семейный скандал. Пьяный зачинщик решил, что в подобных разборках третьи лица лишние.

- Ранее неоднократно судимый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар кулаком в лицо и удар ножом, причинив резаное ранение, участковому уполномоченному полиции, приехавшему по вызову на семейный скандал, - уточнили в УМВД России по Омской области.

К слову, подозреваемый был задержан, сейчас суд должен вынести решение о заключении омича под стражу. Рецидивиста обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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