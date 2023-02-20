Под Омском два человека чудом спаслись из горящего дома

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Пожар уничтожил 320 квадратов постройки в селе Троицком Омского района. Возгорание произошло в районе обеда на улице Кленовой.

По данным регионального МЧС, из огня удалось спастись двум омичам. Они эвакуировались еще до приезда спасателей.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

- От МЧС России к тушению привлекался 41 человек и 11 единиц техники. Причина пожара – устанавливается, - уточнили в ведомстве.

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