В Омске 20-летний рецидивист обокрал водителя такси и выбросил его на мороз

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске задержали парня, который напал на таксиста во время поездки, украл телефон, выкинул его из автомобиля и уехал.

Как рассказал потерпевший полицейским, он вез молодого парня из Омска в поселок Хвойный. Незадолго до конца поездки сидевший сзади пассажир приставил к его горлу нож и потребовал отдать мобильный телефон. Как только злоумышленник завладел имуществом таксиста, он потребовал остановить машину и выйти из нее. Мужчина сделал все, что велел ему нападавший. Клиент пересел за руль и уехал, оставив таксиста на морозе. Полицию вызывать помогли местные жители, к которым обратился потерпевший.

— Сотрудники уголовного розыска проследовали в направлении, в котором скрылся подозреваемый, и вскоре обнаружили автомобиль забуксовавшим на проселочной дороге. Подозреваемого задержали по месту жительства: один из оперативников узнал его в описании внешности, предоставленном таксистом, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Нападавшим оказался 20-летний сельчанин. Он ранее был судим за разбой, грабеж и оскорбление представителя власти. При себе у рецидивиста нашли похищенный телефон.

Задержанный. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В ходе допроса задержанный рассказал, что возвращался домой от возлюбленной. Он также пояснил, что все вместо ножа использовал стеклянную бутылку.

В отношении рецидивиста завели уголовное дело по статье «Разбой», предусматривающей максимальное наказание в виде 10 лет колонии. Его поместили под стражу.

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